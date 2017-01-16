Жители Уфы определили, как застроить квартал «Усадьба Першиных» Фото: Андрей Старостин Жители Уфы определили, как застроить квартал «Усадьба Першиных» Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе прошли публичные слушания по застройке квартала с объектом культурного наследия — «Усадьба Першиных». Это территория квартала №535, ограниченного улицами Коммунистической, Новомостовой, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. Усадьба будет сохранена и облагорожена, заверили в Горсовете.

Проект предусматривает комплексную застройку жилыми домами высотой от девяти до 30 этажей. Здесь же планируют построить школу на 600 учащихся, детский сад на 160 мест, детскую поликлинику, детские и подростковые клубы, предприятия бытового обслуживания населения и паркинги общей вместимостью около 1800 машин.

Объект культурного наследия «Усадьба Першиных» состоит из трех зданий: Главный дом (построен в 1890-е годы), Дворовой дом (построен во второй половине XIX века) и Демидовская мельница (построена в 1760-е годы). При застройке квартала усадьба будет сохранена и облагорожена.

Рядом с культурным объектом площади находится ветхое жилье. Оно планируется к сносу и расселению. Ожидается, что после застройки квартала в новых домах поселятся более трех тысяч человек, а общая площадь жилья в новых домах составит около 95 тысяч квадратных метров. Проект планировки и межевания квартала был разработан ООО «Проектный институт АС-Проект». Заказчик — ОАО «Инвестиционный фонд жилищного строительства».

«В публичных слушаниях приняли участие — 57 жителей Уфы. Многие из них пожелали выступить публично. Все выступившие поддержали проект. Несколько жителей квартала отметили, что дожидались его комплексной застройки и своего расселения из ветхого жилья не один десяток лет. В то же время отдельные участники публичных слушаний, высказавшись в целом в поддержку проекта, озвучили пожелания по его доработке в плане снижения этажности некоторых зданий», — сообщили в Горсовете.