Стали известны самые популярные страны для российских туристов Фото: Олег Яровиков Стали известны самые популярные страны для российских туристов Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Международный туристический метапоиск momondo проанализировал динамику спроса среди самостоятельных путешественников за 2014-2016 годы и выделил основные тенденции, которые с большой вероятностью сохранятся и в этом году.

В ходе исследования выяснилось, что Россия постепенно сбавляет обороты, хотя и находится на первом месте среди самых востребованных у россиян мест для путешествий уже третий год подряд.

Самыми популярными у россиян внутренними направлениями за последний год стали Москва, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург и Краснодар.

«Однако стремление наших соотечественников на Крымский полуостров после взрывного роста в 2015 году постепенно начало ослабевать. И спрос в 2016 году по сравнению с прошлым годом снизился на 20 процентов. Стоит отметить, что уменьшение интереса касается именно авиаперелетов. При этом доля запросов на билеты в Симферополь остается весьма внушительной и составляет 17 процентов от общего числа запросов на путешествия по России, — прокомментировала Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России. — Кроме того, многие россияне ездят в Крым на других видах транспорта, например, автомобилях».

Что касается поездок в Европу, то по многим европейским направлениям всё еще идет просадка, но она значительно меньше, чем в 2015 году.

При этом в 2016 году рост продемонстрировали направления, по которым начал летать российский лоукостер. Так, увеличился спрос среди россиян на поездки в Жирону (+197 процентов), Кёльн (+115 процентов), Братиславу (+130 процентов).

Несколько вырос спрос на поездки в те страны, о которых много говорили в новостях. К примеру, Португалия и Исландия, которыми особенно заинтересовались после чемпионата Европы по футболу-2016, прибавили девять и 16 процентов поклонников, а Панама — сразу 48 процентов.

По словам эксперта, Таиланд сохраняет свою популярность на прежнем уровне.

Возрастает спрос и на поездки в другие азиатские государства. Например, за 2016 год на 21 процент повысилась популярность Китая, на 80 процентов — востребованность Южной Кореи.

Также в последнее время растет спрос на путешествия в Филиппины (53 процента), Малайзию (37 процентов) и Сингапур (26 процентов).

США в прошлом году немного просели, но остались в первой десятке самых востребованных стран — на шестом месте. Примечательно, что в последнее время, как показывает статистика momondo, россияне стали расширять географию «освоения» Америки. Если ранее они в основном устремлялись в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, то теперь эти города теряют популярность — на девять и два процента за 2016 год. При этом спрос на путешествия в Чикаго, Вашингтон и Бостон, наоборот, растет.

Израиль, привлекающий многих российских путешественников теплом, морем и широкими возможностями для медицинского туризма, незначительно потерял популярность. Однако по некоторым направлениям внутри страны идет последовательный рост. Так, Эйлат уже два года демонстрирует увеличение поклонников.

«Это может быть связано с расположением города на Красном море, что позволяет ему стать интересной альтернативой любимому россиянами Египту. Также некоторые самостоятельные путешественники могут через него как раз добираться до самого Египта», — пояснила Ирина Рябовол.