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16 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии сельхозработникам зарплату выдавали продуктами

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии сельхозработникам зарплату выдавали продуктами Фото:

В Башкирии сельхозработникам зарплату выдавали продуктами Фото:

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Калтасинском районе руководство трех СПК рассчитывается с работниками натуральными продуктами, выяснилось после проверки Гострудинспекции. Причем стоимость продуктов намного ниже минимальной зарплаты. Подобные нарушения зафиксированы в СПК «Заря», СПК имени Ленина, СХПК «Новый путь». Так, один из сотрудников получил за сентябрь 12 кг мяса на сумму 1800 рублей, в октябре — 6 кг мяса на 900 рублей.

В результате проверки возбуждены административные дела. Информация направлена в Минсельхоз для устранения нарушений трудовых прав работников, сообщили в Гострудинспекции РБ.

Теги: трудовой кодекс,сельское хозяйство
 
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