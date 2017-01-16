В Башкирии сельхозработникам зарплату выдавали продуктами Фото: В Башкирии сельхозработникам зарплату выдавали продуктами Фото:

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Калтасинском районе руководство трех СПК рассчитывается с работниками натуральными продуктами, выяснилось после проверки Гострудинспекции. Причем стоимость продуктов намного ниже минимальной зарплаты. Подобные нарушения зафиксированы в СПК «Заря», СПК имени Ленина, СХПК «Новый путь». Так, один из сотрудников получил за сентябрь 12 кг мяса на сумму 1800 рублей, в октябре — 6 кг мяса на 900 рублей.

В результате проверки возбуждены административные дела. Информация направлена в Минсельхоз для устранения нарушений трудовых прав работников, сообщили в Гострудинспекции РБ.