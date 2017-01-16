В Башкирии выполнены все целевые индикаторы по развитию сельских территорий Фото: Минсельхоз РБ В Башкирии выполнены все целевые индикаторы по развитию сельских территорий Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане все целевые индикаторы по развитию сельских территорий в 2016 году выполнены в полном объеме. Об этом сообщает Минсельхоз региона.

На реализацию мероприятий Программы из федерального и республиканского бюджетов было выделено 813,009 млн рублей, из них 381,954 млн — средства федерального бюджета.

Также привлечены средства из местных бюджетов в сумме 39,031 млн рублей и внебюджетных источников — 419,130 млн.

На выделенные средства в 18 населенных пунктах 14 районов республики построены 34,2 км газопроводов, в 14 населенных пунктах 13 районов — 74,11 км водопроводов, в семи населенных пунктах семи районов — 34 км автомобильных дорог.

Господдержка в целом за год была оказана 431 сельской семье. Из них 336 — молодые семьи и молодые специалисты. Им вручены Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. В общей сложности это 38,9 тысячи квадратных метров жилья.

Кроме того, в 2016 году построены два фельдшерско-акушерских пункта в Илишевском и Калтасинском районах, а также три многофункциональные спортивные площадки в Стерлитамакском и Калтасинском районах.

Реализованы три проекта в рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В прошлом году завершилась реализация двух проектов комплексной компактной застройки. Распахнули двери новые детские сады — в Мелеузовском и Илишевском районах. В настоящее время продолжается реализация двух проектов комплексной застройки сельских территорий в Туймазинском и Илишевском районах.

Начата реализация нового проекта комплексной застройки в Альшеевском районе микрорайона «Агрогородок», жилищная застройка на 156 жилых домов, школа на 120 мест, совмещенная с детсадом на 60 мест. Предусмотрены инженерные коммуникации, уличные дороги. Общая стоимость проекта превышает 320 млн рублей.