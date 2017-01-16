В Башкирии назвали места, оборудованные для массовых Крещенских купаний Фото: Олег Яровиков В Башкирии назвали места, оборудованные для массовых Крещенских купаний Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане назвали места, оборудованные для проведения массовых Крещенских купаний. В ночь с 18 на 19 января перед праздником Крещения Господня (Свято Богоявление) многие граждане будут участвовать в обрядовых купаниях. Также во всех храмах пройдут ночные богослужения.

«Церковная традиция гласит: кто имеет возможность, приходит в храм, набирает святой воды. Придя домой, можно ею окропить жилище. В Сочельник (18 января) — день строгого поста. Мы готовимся духовно к этому великому событию для нас всех», — рассказал журналистам руководитель отдела взаимоотношений Церкви и общества Уфимской епархии РПЦ, протоиерей Евгений Шерышев.

Тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам и духовно преобразиться. За их безопасностью будут следить около 500 человек: спасатели, полицейские, медики.

«Совместно с главами муниципальных образований и представителями Русской православной церкви в республике определены 48 мест для совершения праздничного обряда, — сообщил главный государственный инспектор РБ по маломерным судам Валерий Сафронов. — Прогнозируемое количество участников, желающих совершить ритуальное омовение — более 38 тысяч человек. Чтобы праздник не омрачился несчастными случаями, у иордани будут выставлены временные посты спасателей, обеспечено присутствие сотрудников Госинспекции по маломерным судам, представителей общественных организаций, полиции, медработников».

Информация о местах проведения Крещенских купаний в 2017 году:

— Белорецк: р. Белая, ул. Точисского, 19;

— Дюртюлинский район: г. Дюртюли, р. Белая, в районе бывшей колхозной переправы, село Анганасяк, 4, н.п. Венеция, р. Белая;

— Белебей;

— Давлеканово, ул. Черноярская;

— Кумертау: р. Белая в районе с. Ира, городской пруд;

— Чекмагушевский район: с. Юмашево, нижний пруд р. Камышлы;

— Шаранский район: Шаранское водохранилище на р. Сюнь, с. Наратасты;

— Иглинский район: д. Ягодная, пруд Дмитриевский; с. Караганка, с. Алаторка;

— Кармаскалинский район: д. Улукуево, родник «Холодный ключ»;

— Караидельский район: р. Байкинкас, с.Байки;

— Бирский район: г. Бирск, ул. Набережная (100 м ниже ледовой переправы), с. Николаевка, озеро Федосеевка;

— Чишминский район: р. Калмашка, возле моста на районный дворец культуры;

— Альшеевский район: Дмитриевский родник;

— Октябрьский: озеро Ик-Куль;

— Ишимбайский район: г. Ишимбай, п. Кузьминовка, с. Верхотор;

— Балтачевский район: д. Курачево;

— Салават: р. Белая в районе ПСО УГОЧС;

— Федоровский район: с. Новомихайловка, р. Ашкадар;

— Кугарчинский район: СП Новопетровский сельсовет, р. Большой Ик, возле моста, с. Каран, р. Ирняк, с. Семено-Петровское, р. Иртюбяк, с. Назаркино, р. Ик, Максютовский сельсовет, с. Исимово, р. Большой Ик, с. Мраково, р. Большой Ик;

— Зианчуринский район: р. Большой Ик в районе «Яблонька»;

— Миякинский район: в 3 км от с. Ильчигулово, вблизи д. Сергеевка;

— Уфа: ПКиО «Кашкадан», р. Белая, район «Монумента Дружбы», р. Белая, мкр. Нижегородка, парк им. Якутова, озеро Солдатское;

— Гафурийский район: п. Красноусольск, минеральные источники ГУП «Санаторий Красноусольск», р. Белая в районе с. Табынск;

— Хайбуллинский район: с. Бурибай, р. Таналык;

— Сибай: р. Худолаз, район пляжа;

— Краснокамский район: с. Николо-Березовка, р. Кама;

— Туймазинский район: н.п. Нижне-Троицкий, пруд, н.п. Верхне-Троицкий, пруд;

— Бакалинский район: р. Сюнь в районе с. Новоиликово (Килеевский сельсовет), пруд на реке Кусембет в районе села Дияшево Дияшевского сельского поселения;

— Стерлитамак: р. Ашкадар, городской пляж;

— Агидель: озеро Апаиш;

— Мелеуз: р. Белая, район пляжа;

— Благовещенск: район Большого острова, р. Белая.

Главное управление МЧС России по РБ призывает жителей не купаться в необорудованных местах — это может быть опасно для жизни.