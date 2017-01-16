Работодателей Башкирии приглашают на Всероссийскую неделю охраны труда Фото: Администрация г.Уфы Работодателей Башкирии приглашают на Всероссийскую неделю охраны труда Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятия и организации Башкортостана приглашают на III Всероссийскую неделю охраны труда, которая пройдет в Сочи с 10 по 14 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда Башкортостана, впервые на площадке Недели предполагается провести круглый стол с экспертами и представителями профильных ведомств стран-участников форума АТЭС.

Особое место в программе уделят совершенствованию охраны труда в строительных организациях.

Согласно статистическим данным, в 2015 году больше всего работников — 22,5 процента от общего числа пострадавших на производстве — были травмированы с летальным исходом именно в сфере строительства.

Кроме того, в рамках Недели охраны труда в разных форматах инициируют обсуждение по вопросам будущего сферы труда. Оно станет частью глобальной национальной дискуссии, стартом для которой послужила экспертная встреча по реализации инициативы Международной организации труда «Будущее сферы труда» в ноябре прошлого года.

Главная цель такой инициативы — обсудить в разных странах возможные сценарии изменения картины занятости и выработать единые позиции.

В рамках III Всероссийской недели охраны труда впервые пройдет заседание Российской трехсторонней комиссии. Комиссия является государственным координационным органом и призвана регулировать на федеральном уровне социально-экономические, трудовые и профессиональные интересы сторон социального партнерства: Правительства РФ, Общероссийского объединения профсоюзов и Общероссийского объединения работодателей.

В рамках предстоящей Недели в Сочи состоится Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017. На ней будут демонстрироваться современные технологии в сфере обеспечения безопасных условий труда, успешные проекты и практики в области государственного управления охраной труда и ведомственного контроля над соблюдением законодательства в области охраны труда.

Центральной темой экспозиции и деловой программы SAPE 2017 станет импортозамещение.

Получить полную информацию о запланированных мероприятиях Всероссийской недели охраны труда можно на сайте Минтруда Башкортостана.