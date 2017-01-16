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16 января Понедельник

Уфа   °

В новом охотничьем хозяйстве Башкирии будут разводить маралов

ОБЩЕСТВО

В новом охотничьем хозяйстве Башкирии будут разводить маралов Фото: из открытых источников

В новом охотничьем хозяйстве Башкирии будут разводить маралов Фото: из открытых источников

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Бураевском районе Башкортостана открылось охотничье хозяйство «Толпар», где планируется разводить маралов.

Общая территория охотничьих угодий составляет более 32 га. Сейчас здесь разводят кабанов и пятнистых оленей. Кабанов насчитывается порядка 150, оленей — семь. В скором времени планируется закупить две тысячи голов маралов, а в течение семи-восьми лет увеличить их численность до 15 тысяч голов, сообщили в Минэкологии республики. Панты (неокостеневшие рога) маралов обладают целебными свойствами. По словам заместителя руководителя охотничьего хозяйства Валерия Антипова, в перспективе планируется построить один из первых в республике санаториев по пантолечению.

«Вся эта инфраструктура не только ради выстрела, но и ради покупки, разведения, ухаживания за животными, выпуска их на волю, — приводит слова министра природопользования и экологии РБ Илдара Хадыева телеканал БСТ. — Таким образом, реализуется весь наш охотничий потенциал. Это все создает условия для развития охотничьего туризма, способствует борьбе с браконьерством».

Создание вольеров — одна из основных целей реализуемой в республике Концепции развития охотничьего хозяйства до 2030 года. В ней предусмотрено решение вопроса увеличения численности диких животных, организации цивилизованной охоты посредством привлечения инвестиций. В настоящее время в регионе насчитывается 128 охотничьих хозяйств.

Теги: охотничье хозяйство
 
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