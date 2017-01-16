В Башкирии столкнулись «ГАЗель» и «десятка», есть погибший и пострадавший Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии столкнулись «ГАЗель» и «десятка», есть погибший и пострадавший
В Башкирии столкнулись «ГАЗель» и «десятка», есть погибший и пострадавший Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Бижбулякском районе республики на 17-м километре дороги Приютово — Бижбуляк столкнулись грузовая «ГАЗель» под управлением 25-летнего жителя Караидельского района и ВАЗ-2110. В результате аварии 30-летний местный житель за рулем «десятки» скончался на месте аварии. Его 42-летний пассажир госпитализирован с травмами. Водителю грузовика также потребовалась медицинская помощь, сообщили в автоинспекции.