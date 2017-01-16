Минтруд оценит условия работы на городском транспорте по новым критериям Фото: Андрей Старостин Минтруд оценит условия работы на городском транспорте по новым критериям Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Условия труда водителей автобусов, троллейбусов и трамваев будут оцениваться по новым правилам. Минтранс РФ и профсоюз работников автомобильного транспорта предложили кроме общих критериев учитывать особую тяжесть профессии. Врачи-профпатологи подтверждают, что из-за нервного напряжения у водителей распространены заболевания сердечно-сосудистой системы, а вынужденная рабочая поза нередко становится причиной радикулита. Особенности проведения оценки условий труда водителей будут утверждены Минтрудом до 1 июля 2017 года, сообщают «Известия».

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин рассказал изданию, что по закону водители имеют право на досрочную пенсию (мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет при достижении стажа в 25 лет и 20 лет соответственно). Но если в результате специальной оценки условий труда (СОУТ) не будет установлена достаточная степень вредности, то досрочная пенсия отменяется. Аттестация проводится раз в пять лет. Эту экспертизу заказывает работодатель, а выполняют организации, имеющие соответствующую лицензию.

«На одинаковых рабочих местах устанавливается разный класс условий труда у водителей. Что-то эксперты не учли — и всё, еще вчера вредная работа сегодня такой уже не считается. Работодателю, конечно, такое положение вещей выгодно», — пояснил Владимир Ломакин.

В пресс-службе Минтранса России подтвердили, что разное толкование норм методики, по которой проводится СОУТ, допускает возможность необъективной оценки условий труда. А значит, неправомерный отказ в предоставлении водителям автобусов, трамваев и троллейбусов компенсации за работу во вредных условиях и досрочном выходе на пенсию.

«Водитель должен постоянно ориентироваться по зеркалам и принимать решение об изменении положения транспортного средства. Но эксперты аттестующих организаций часто этого не учитывают, заявляя, что ориентация — это привычное дело. Или, например, Правила дорожного движения предписывают читать все дорожные знаки, а эксперты СОУТ считают, что на напряженность труда влияют знаки, которые появились не позже недели назад», — рассказал Владимир Ломакин.

Чтобы исправить эту ситуацию, профсоюз работников автомобильного транспорта обратился за поддержкой в Минтранс России. В конце декабря 2016 года Правительство РФ постановило, что до 1 июля 2017 года Минтруд должен утвердить особенности проведения СОУТ в отношении рабочих мест водителей городского наземного пассажирского транспорта.

В Минтрансе отметили, что до 2014 года для оценки условий труда водителей использовалось утвержденное Роспотребнадзором «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса», которое включает 23 критерия напряженности трудового процесса. А в действующую методику входит только шесть соответствующих пунктов, и этого явно недостаточно.

«Водители городского пассажирского транспорта управляют источником повышенной опасности, в определенной степени они рискуют собственной жизнью и одновременно несут ответственность за безопасность других людей. Это создает предпосылки для возникновения неблагоприятных нервно-эмоциональных состояний», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Минтранса, интенсивность дорожного движения в городах постоянно растет, а автомобилизация страны увеличилась за последние 20 лет в пять раз. И это не могло не отразиться на напряженности трудового процесса водителя.