Кубок Вызова МХЛ-2017, разыгранный в Уфе, достался команде «Запада» Фото: www.mhl.khl.ru Кубок Вызова МХЛ-2017, разыгранный в Уфе, достался команде «Запада» Фото: www.mhl.khl.ru

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился Кубок Вызова МХЛ-2017. Восьмой по счету трофей достался сборной Западной конференции Молодежной хоккейной лиги.

В основное время счет открыли «западники» на четвертой минуте усилиями капитана команды Андрея Алтыбармакяна. За пять минут до конца основного времени после броска уфимца, капитана «Востока», Кирилла Цулыгина шайба задела Антона Ковалева и юркнула в сетку — 1:1.

В серии буллитов тот же Алтыбармакян и Никита Лощенко переиграли еще одного уфимца — Никиту Циркуля, вратаря «Толпара». «Восточные» хоккеисты в буллитной серии не смогли ни разу переиграть вратаря «Запада» Александра Самойлова.

По завершении матча были выбраны участники Матча звезд КХЛ-2017, который состоится тут же на «Уфа-Арене» 22 января. Среди четверки лучших Кубка Вызова — уфимец Кирилл Цулыгин, который и сыграет среди взрослых Звезд.

На открытии Недели звёзд хоккея – 2017 побывал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Напомним, что именно он впервые объявил о возможности проведения в Уфе масштабного хоккейного праздника, представляя Государственному Собранию – Курултаю РБ отчёт о результатах деятельности Правительства республики в 2015 году.

В марте 2016 года КХЛ начала рассмотрение заявок городов, претендующих на право провести Матч звёзд сезона 2016/17. В числе претендентов были Тольятти, Владивосток, Уфа и Астана. Тогда же стартовало интернет-голосование среди болельщиков. В апреле Уфа стала победителем зрительского голосования. За неё отдали голоса 45,6 процента болельщиков (53 587 человек).

5 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Валерий Нургутдинов подписали соглашение между Правительством РБ, Континентальной хоккейной лигой и хоккейным клубом «Салават Юлаев» о проведении Матча звёзд КХЛ 2017 года в Уфе. Дмитрий Чернышенко отметил, что предложение республики организовать целую Неделю звёзд хоккея во многом обусловило победу уфимской заявки.