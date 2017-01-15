Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37

EUR 63.12

15 января Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем Фото: Андрей Старостин

В Башкирии продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем Фото: Андрей Старостин

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике продолжаются рейды по пресечению незаконной реализации спиртосодержащей продукции.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, накануне в Благовещенске выявлен факт незаконной торговли такой продукции из частного дома. Изъято 10,75 литра.

Аналогичный факт выявлен в селе Бураево Бураевского района Башкортостана. В ходе осмотра частного дома изъято 6 литров спиртосодержащей продукции.

В Хайбуллинском районе республике незаконная продажа спиртосодержащей жидкости велась в магазине села Петропавловское. Полицейские изъяли 111 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 100 мл. Проводится проверка.

Теги: рейды,алкоголь
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть