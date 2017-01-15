Он ушел в ночную мглу…(К 65-летию со дня рождения писателя Буранбая Искужина)

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня один из талантливых поэтов и драматургов Башкортостана Буранбай Махмутович Искужин отпраздновал бы свой большой юбилей. К сожалению, до этого события он не дожил. Его хорошо помнят любители литературы и земляки-баймакцы. Буранбая Искужина всегда любили за простоту и прямоту ‑ и в жизни, и в творчестве.

Родился Буранбай Искужин (настоящее имя Буребай) 15 января 1952 года в деревне Баишево Баймакского района.

Его родная деревня всегда славилась народными талантами ‑ кураистами, певцами и танцорами. Именно из Баишево, привольно раскинувшейся на берегах горной речушки Ургаза на границе отрогов Ирендыка и бескрайней зауральской степи, вышли знаменитые на всю округу сэсэн Абрар Аргынбаев, певец Рамазан Янбеков и другие видные деятели культуры.

Отец Буранбая ‑ Махмут Искужин, который вернулся с войны израненным, умер от тяжелых ран совсем молодым, когда Буранбаю было всего пять лет. На плечи его матери ‑ Сабили-апа ‑ легли заботы по воспитанию пятерых малолетних детей.

После окончания Баймакской средней школы-интерната Буранбай Искужин два года работал формовщиком на местном машиностроительном заводе. Но затем пришлось перебраться ему в родную деревню, чтобы помогать матери по хозяйству.

Работал на самых разных работах. Закончил филологический факультет Башкирского государственного университета, учительствовал в школах Баймакского и Хайбуллинского районов, трудился в редакции районной газеты «Октябрь байрағы» (ныне «Һакмар»).

Буранбай Искужин начал писать в 80-ые годы прошлого века. Активно работал в жанре прозы и поэзии. В альманахе «Молодые силы» часто публиковались его рассказы.

В 1989 году в Башкнигоиздате вышла первая книга Искужина «Зигзаги жизни», куда вошли юмористические рассказы и новеллы. В них писатель в юмористическом, иногда и в едко сатирическом тоне, отразил события жизни «перестроечного» общества, высмеивал людей-перевертышей, меняющих свои убеждения и принципы. Обычно печатался под псевдонимами «Буранбай Искужин» или «Буранбай».

Вскоре вышла в свет новая книга стихов под названием «Белое и черное». Она привлекла любителей башкирской литературы своеобразным поэтическим видением мира, философичностью, человеческой мудростью и остротой художественной мысли.

В своих произведениях Буранбай Искужин метко обличал черные, негативные стороны жизни, беспощадно высмеивал недостатки современного общества, насмехался над бюрократами и лицемерами.

Поддержка читателей вдохновила молодого писателя. Он много пишет, пробует себя в разных жанрах. Произведения Искужина часто публикуются в журналах «Агидель», «Тамаша», «Шонкар». В 1994 году вышла в свет новая книга его рассказов для детей под названием «Зиля, Гали и я». Буранбай Искужин становится членом Союза писателей Башкортостана и России.

В своей автобиографии Буранбай полушутливо-полусерьезно пишет: «… Сразу же после рождения я понял, что создан для великих дел. Но долго не мог найти сферу приложения своим талантам. После школы работал сторожем на складе, нечаянно уснул и склад сгорел вместе с товарами. Пришлось выплачивать штраф, с работы, конечно, попросили. Окончив курсы механизаторов, начал работать трактористом, нечаянно вспахал поле соседнего совхоза. Тот совхоз выписал мне премию, а родной совхоз уволил с работы. Поменял много мест, но так и не смог подходящую деятельность для служения народу. Так и пришлось мне заняться писательством…»

В автобиографии Буранбай Искужин не пишет ни строчки о том, как работая на пилораме в совхозе, остался без правой руки и стал инвалидом. Но не сдался Буранбай. Быстро научился писать левой рукой. Совершенно один отремонтировал и перебрал небольшой отцовский дом.

Продолжал активно писать. Несколько его стихов были положены на музыку композиторами-песенниками. Проявил он интерес и к драматургии. В Сибайском театре драмы имени А. Мубарякова с успехом шла пьеса Буранбая Искужина «Безквартирные», драма «Гилмияза». Сибайский детский театр «Сулпан» поставил мелодраму «Породнились на празднике весны». В репертуар Республиканского Молодежного театра вошла драма на темы современности по пьесе Искужина «Сарысэс». Выходит его новая книга стихов, интермедий, скетчей и драм под названием «Чайка».

Но все планы навечно перечеркнула черная для Буранбая Искужина дата ‑ 14 апреля 2009 года. В эту ночь он ушел из дома и замерз в степи. Незадолго до этого он пророчески написал:

Я ушел и не вернусь.

Ночь успела утомиться,

Остается только грусть.

Это в песне говорится…

(пер. А.Хусаинова)

Буранбай Искужин остался в памяти любителей литературы как своеобразный писатель и поэт со своим индивидуальным голосом и точкой зрения. Он выделялся своими мудрыми рассказами, остроумными и откровенными стихами, немного печальными пьесами.

О творчестве Буранбая Искужина можно прочитать в первом томе Башкирской энциклопедии, Википедии, а также на сайтах «Литературная карта Республики Башкортостан» и «Культурный мир Башкортостана».