На уфимском ипподроме «Акбузат» приз «Новогодний» выиграл жеребец «Кипучий» Фото: ипподром «Акбузат» На уфимском ипподроме «Акбузат» приз «Новогодний» выиграл жеребец «Кипучий» Фото: ипподром «Акбузат»

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялись очередные увлекательные бега, первые в наступившем 2017 году. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

Центральным событием спортивного дня стал розыгрыш традиционного приза «Новогодний» для лошадей старшего возраста рысистых пород.

Среди участников заезда ‑ испытанные ипподромные бойцы Кипучий, Гардемарин и, конечно, жеребец Корунд, имеющий лучшее время — меньше двух минут.

Сразу же со старта сильно отстал гнедой жеребец Первенец с наездницей Ириной Юрасовой. В бой за лидерство устремились темно-гнедой жеребец Кипучий с Павлом Саидовым и темно-гнедой жеребец Корунд с Натальей Евстигнеевой.

Напряженная борьба между Кипучим и Корундом шла до последних метров дистанции. Удача оказалась на стороне Кипучего, который финишировал с результатом в две минуты 9 секунд ровно.

Корунд, отставший от лидера на 0,9 секунды, занял второе место. Последующие места достались Гардемарину, Парусу и Первенцу.

В этот же день на беговой дорожке был разыгран еще один престижный приз в честь Всероссийского НИИ коневодства. В заезде участвовали лучшие орловские рысаки ипподрома старшего возраста.

Выше всяких похвал показал себя серый жеребец Барышник, которым управляла Наталья Евстигнеева. Стартовав на предпоследней позиции, он стабильно прошел всю дистанцию, сохранив силы для стремительного финишного броска.

Барышник показал очень хорошую резвость в две минуты 9,7 секунды и превысил прежний рекорд приза сразу на 2,6 секунды. Призовые места заняли также Колумб и Майкоп.

Напряженная борьба развернулась на дорожке за Открытый приз для лошадей двухлетнего возраста.

Лидерство со старта захватила гнедая кобыла Гистория под управлением Венера Абсаликова. В течение всего заезда ей пришлось выдерживать настойчивые атаки вороной кобылы Гадалки Лок с Лизой Матусевич. Благодаря резкому финишному спурту, Гадалка Лок и стала победителем заезда, пройдя дистанцию за две минуты 18,9 секунды. Гистория довольствовалась вторым местом, показав такое же время, но отстав от лидера «на шею».

Еще один Открытый приз для рысаков-трехлеток в упорной борьбе завоевал гнедой жеребец Дакар Лок с результатом в две минуты 18,1 секунды. Соавтором его победы стал известный наездник Владимир Матусевич.

В заезде на Орловский приз для лошадей двухлетнего возраста успеха добился гнедой жеребец Жаспер (две минуты 25,5 секунды). К победе его привел наездник Павел Саидов, одержавший вторую победу за день.