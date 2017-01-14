Объединённая федерация хоккея Башкирии принимает активное участие в Неделе Звёзд-2017

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Объединенная федерация хоккея Башкирии рассказала о матчах и акциях, которые будут проведены на открытом хоккейном корте возле «Уфа-Арены» в рамках хоккейной недели Звёзд.

16, 17 и 18 января состоятся мастер-классы от известных воспитанников уфимского хоккея (Александра Семака, Руслана Нуртдинова, Андрея Сидякина) для детей из городов Нефтекамск, Стерлитамак и Туймазы. Кроме того, для детей будут организованы экскурсии по «Уфа-Арене». Начало мастер-классов – в 12.00.

В понедельник, 16 января, состоится матч первенства Республики Башкортостан на естественном льду среди детских команд сезона 2016-2017 годов. Начало поединка – в 17 часов.

Во вторник, 17 января, на открытом льду в рамках «Недели Звезд Хоккея» команда ветеранов ХК «Салават Юлаев» проведет товарищеский матч со сборной Уфимской любительской хоккейной лиги (УЛХЛ). Ориентировочное время начала встречи – в 18 часов.

В среду, 18 января, возле «Уфа-Арены» по-хоккейному «зажгут» студенты. Студенческая хоккейная лига Республики Башкортостан, стартовавшая в этом сезоне, не останется в стороне от большого хоккейного праздника. Любителей хоккея ждет Матч лучших игроков СХЛ РБ. Начало – в 18.30.

Руслан Нуртдинов, исполнительный директор Объединенной федерации хоккея Башкирии так прокомментировал эти акции: «Для нас большая честь стать частью хоккейного праздника в столице нашей республики. Но это и ответственность для федерации. Практически все, кому мы предложили организованно сыграть на открытом льду, откликнулись на наш призыв».