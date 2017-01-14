В Уфе автомобилисты устроили флешмоб в поддержку предстоящей Недели звезд хоккея Фото: администрация Демского района В Уфе автомобилисты устроили флешмоб в поддержку предстоящей Недели звезд хоккея Фото: администрация Демского района

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в канун старого Нового года автомобилисты устроили флешмоб в поддержку предстоящей Недели звезд хоккея. Акцию организовали в Дёмском районе.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации, по инициативе интернет-сообщества «Демчане» социальной сети «Вконтакте» на импровизированной площадке собрались около 300 автомобилистов для того, что бы выстроить из своих машин аббревиатуру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Башкирского спутникового телевидения (БСТ) и свой девиз «Дема – это мы». Результат автолюбители зафиксировали с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

Флешмоб поддержал глава администрации Демского района Сергей Плотников. Он помог с организацией мероприятия и принял самое активное участие в «АВТОпати».