В Уфе мужчина избил преподавателя БГУ прямо в аудитории Фото: Олег Яровиков В Уфе мужчина избил преподавателя БГУ прямо в аудитории Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе мужчина избил 62-летнего преподавателя Башгосуниверситета прямо в аудитории. Информация о случившемся поступила в дежурную часть полиции 13 января.

«По предварительным данным, неизвестный мужчина вошел в здание вуза. Встретив преподавателя в одном из кабинетов, он сначала оскорбил его, а затем нанес ему удар в голову. После это мужчина покинул здание», — прокомментировал начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Пострадавший профессор обратился за помощью к охранникам, которые сообщили о произошедшем в полицию. Преподавателю потребовалась медпомощь.

Подозреваемого оперативно задержали и доставили в Отдел полиции № 9. Обстоятельства случившегося устанавливаются.