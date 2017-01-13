Житель Башкирии убил друга шампуром Фото: автор Житель Башкирии убил друга шампуром Фото: автор

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана убил друга шампуром. Стерлибашевский межрайонный суд огласил приговор в отношении 50-летнего жителя Миякинского района. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В начале июня 2016 года компания знакомых отмечала на природе день рождение друга. Не обошлось без спиртного и шашлыка. Во время празднования один из мужчин высказал в адрес другого подозрения в неверности его подруги. Между ними возникла ссора. Обвиняемый взял металлический шампур и один раз ударил в грудь потерпевшего. От полученного проникающего ранения потерпевший погиб на месте.

«В судебном заседании обвиняемый отказался признавать свою вину в совершении указанного преступления. Он не хотел убивать своего друга: он просто обнял его, а затем потерпевший сам лег на шампур», — прокомментировали в пресс-службе Стерлибашевского межрайонного суда.

Суд, изучил материалы дела, опросил свидетелей, учел все обстоятельства и признал обвиняемого виновным в совершении особо тяжкого преступления. Приговор в законную силу не вступил.