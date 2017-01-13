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13 января Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет турнир по хоккею с шайбой «Кубок Железнодорожника»

СПОРТ

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В субботу, 14 января в 11.00 в Демском районе Уфы в местной школе-интернате (улица Мусорского, 2) на хоккейной коробке состоится традиционный зимний турнир по хоккею с шайбой «Кубок Железнодорожника».

Как сообщил пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги в Башкирском регионе Андрей Савельев, в турнире участвуют команды «Локомотив», «Стальные Крылья» (Демский район Уфы), «Ника» (Уфимкий район, поселок Николаевка), «Чесноковка» (Уфимский район, поселок Чесноковка).

Теги: хоккей
 
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