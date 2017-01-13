В Башкирии педагоги обсудили проблемы преподавания в школе основ духовно-нравственной культуры народов России Фото: БГПУ





В Башкирии педагоги обсудили проблемы преподавания в школе основ духовно-нравственной культуры народов России Фото: БГПУ

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане педагогическое сообщество обсудило теоретико-методологические и практические аспекты преподавания в школах дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Организаторами семинара-совещания выступили Межведомственный научно-исследовательский центр развития мусульманского образования, социально-гуманитарный факультет, Институт дополнительного образования БГПУ им. М.Акмуллы при поддержке Министерства образования республики.

В БГПУ им. М. Акмуллы собрались учителя и организаторы введения данного комплексного учебного курса из всех муниципальных образований республики и некоторых близлежащих регионов, в частности, участие в обсуждении приняла делегация из Оренбургской области. В своем выступлении министр образования РБ Гульназ Шафикова подчеркнула значимость высокопрофессионального преподавания этой дисциплины в современной школе, обозначила проблемные моменты в определении целей и задач, региональной специфики введения этого курса в образовательный процесс.

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы профессор Раиль Асадуллин отметил актуальность проведения семинара-совещания в стенах педагогического университета, основная цель которого – установить диалог между учеными-педагогами и учителями-практиками в вопросах определения форм и методов преподавания ОДНКНР в общеобразовательной школе, «посоветоваться, обменяться мнениями, потому что готовых ответов на проблемные вопросы пока нет».

В выступлениях докладчиков прозвучала мысль о необходимости осторожного обращения с духовно-нравственными категориями, некорректное толкование которых чревато весьма опасными последствиями. Поэтому педагоги-ученые и учителя-практики должны объединить усилия с целью уточнения базовых понятий: дидактических единиц курса ОДНКНР, используемой литературы, интернет-ресурсов, методических рекомендаций, технологий и форм работы с учащимися, в том числе активизации учебно-исследовательской деятельности. Башкирский государственный педагогический университет, отметивший накануне пятидесятилетие, осваивает новые формы работы, активно реализует инновационные проекты. Один из них посвящен социальным технологиям обеспечения духовной безопасности российского общества. В данном контексте особую актуальность приобретает концепция преподавания ОДНКНР в современной школе, сообщили в Центре развития мусульманского образования БГПУ им. М.Акмуллы.