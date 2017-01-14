Гульдария Юсупова: «В любой профессии порядочность - прежде всего» Фото: предоставлено автором







Гульдария Юсупова: «В любой профессии порядочность - прежде всего» Фото: предоставлено автором

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Мавлида Якупова/.

Известный тележурналист, заслуженный работник печати и средств массовой информации Башкортостана Гульдария Гатиятовна Юсупова отмечает сегодня свой юбилей. С 2000 года она успешно возглавляет первичную творческую организацию на Башкирском спутниковом телевидении.

Родилась Гульдария Юсупова первенцем в семье 14 января 1967 года в селе Бала-Четырман Федоровского района. Отец был агрономом, мама — пчеловодом совхоза «Пугачевский». Окончила местную среднюю школу на отлично. Была награждена Похвальным листом «За особые успехи в изучении математики и литературы». Как часто бывает, учитель математики хотел, чтобы она пошла на матфак, но девушка выбрала журналистику. В том же году поступила на филфак Башгосуниверситета, на втором курсе стала стипендиатом имени Радищева и получала стипендию в 75 рублей, в то время как другие — 40 рублей.

По окончании следующего курса была переведена на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова для продолжения учебы. Наверное, ей повезло в том, что как раз в это время вышло постановление ЦК КПСС «О подготовке национальных журналистских кадров», благодаря которому студентов из национальных республик переводили в центральные вузы. Таким образом, в 1990 году она окончила журфак МГУ с красным дипломом.

Приехав в Уфу по направлению, стала работать корреспондентом Радио Башкортостана, а с 1995 года – на Башкирском телевидении. Была ведущей, руководителем утренней информационно-музыкальной программы «Салям», затем спецкором редакции общественно-политических и информационных программ Башкирского ТВ. В тот, «советский период», выпускники журфака приходили готовыми специалистами, со знанием основ теории и практики журналистики и могли работать в любом направлении – радио, ТВ, газета. В настоящее время Гульдария Гатиятовна — главный специалист Главной редакции Информационных программ телеканала БСТ.

Служба новостей, где Юсупова работает уже почти 20 лет, – это, действительно, «горячая точка», и наряду с представителями сильного пола здесь трудятся мужественные женщины. Для них нет тяжелой или легкой работы, нет плохой погоды и нет плохого настроения. Есть только телезритель, который всегда ждет правдивой и достоверной информации.

Гульдария Юсупова пришла на телевидение, проработав пять лет комментатором общественно-политических программ Радио Башкортостана. Многие телевизионщики карьеру журналиста начинают именно на радио, можно сказать, что исторически сложилось так, что кадры для телевидения ковались в студии радиовещания. Поэтому переход на телевидение она считает естественным продолжением своей журналистской практики. Осенью 1995 года ее, а также коллегу по радио Ришата Миндиярова пригласили в творческую группу создающейся в то время утренней программы. Чуть позже они стали первыми штатными сотрудниками утреннего эфира. В течение короткого времени вместе разрабатывали концепцию утренней программы, придумывали рубрики, именно с их легкой руки предложенное ими название программы «Салям» стало уже брендовым, а сама программа — долгожительницей телеэфира.

По мнению Гульдарии Юсуповой, в работе на телевидении главное — это обязательность и подтянутость, готовность в чем–то ограничивать и отказывать себе. Важно помнить, что эфир не прощает погрешностей и не воспринимает никаких оправданий. Был такой случай. Работая ведущей программы «Салям», она «проспала» редакционный автобус. Пришлось прошагать более двух километров со своего пригородного поселка до автотрассы пешком и ловить редкое в 90-е годы такси, чтобы не сорвать эфир. И это в четыре часа утра! Тем не менее, героизмом свой поступок не считает. Скорее всего, получила урок на всю оставшуюся жизнь, что не имеет права подводить своих коллег.

Или другой случай. В связи с трагическими событиями на одной из шахт Кузбасса, поздно вечером в стране был объявлен траур. А все сюжеты и музыкальные номера утренней программы были собраны еще накануне. И вот буквально на ходу им пришлось менять содержание программы, убирать веселые песни и сюжеты, разделяя горе людей. Даже прогноз погоды прочитала с супермодного в те времена пейджера, объявив об этом в прямом эфире. И так они с напарником выдержали целый час буквально без видеозаписей, без которых не обходится ни одна утренняя программа. В конце эфира генеральный директор телекомпании зашел в студию и обнял коллег, а впоследствии объявил благодарность всем членам утренней бригады с занесением в личное дело.

До сих пор гордится она этим эфиром и утренней командой, оказавшейся готовой к любым непредсказуемым ситуациям в прямом эфире. Когда работаешь с огромным количеством кассет, порой бывает сложно найти нужный кадр, подходящие слова из интервью, однако непоправимых казусов почти не бывало, все-таки наше телевидение – это команда профессионалов!

Для многих прозвучит, как новость, что к газетному делу Гульдария Юсупова имеет также прямое отношение. Причем, с самого детства, с первого класса, когда в руках оказалась выписанная родителями газета «Башкортостан пионеры». Ее первая заметка в этой газете была напечатана, когда девочка училась где-то во втором классе, и, помнит, мудрая соседская бабушка, удивляясь, воскликнула: «Надо же, в Уфу написала!».

С этого дня писала в любимую газету обо всем интересном вокруг – о своих друзьях и близких, о родной природе, поездке в лагерь, пионерских сборах. Принимала участие в литературных конкурсах, объявленных газетой, и в качестве приза за победу получала книжки с автографами любимых башкирских писателей. Надо отдать должное главному редактору газеты тех лет Сафуану Алибаеву, журналисту издания и известной поэтессе Зухре Кутлугильдиной, которые воспитали целое поколение талантливых детей, настоящих юных корреспондентов, которые стали позже известными журналистами республики.

В старших классах стала селькором своей районной газеты «К Победе», а еще выучилась в заочной школе молодого журналиста при газете «Ленинец», удостоверение об окончании которой хранит до сих пор. Случилось так, что первым наставником Гульдарии Юсуповой во время студенческой журналистской практики стала журналист этого же издания Эльза Хорева. Эльза Рахимьяновна брала ее с собой в командировки, да и темы поручала непростые. Разобраться с комсомольским долгостроем, плохой организацией работы пассажирского транспорта или провести прямую линию с самим секретарем обкома комсомола. С первой наставницей все эти задачи были решаемы.

Диплом за отличную работу во время журналистской практики ей вручал сам Ясен Засурский – декан факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова.

Следующую журналистскую практику проходила в газете «Совет Башкортостаны» — республиканском партийном издании на башкирском языке. Главным редактором тогда был Мансур Аюпов, а руководителем практики — заведующая отделом писем Фаузия Мухаметшина. Всегда требовательная к себе, этому учила Фаузия-апай и будущих журналистов. Зачастую в отдел писем приходили люди с последней надеждой на справедливость. Фаузия Мидхатовна выслушивала их внимательно, поила чаем. Гульдария усвоила тогда, что доброта и чуткость – необходимые для журналиста качества, и второстепенных тем для него просто не бывает.

В начале 90-х работать в газетах было очень интересно. То и дело разгорались горячие дебаты о будущем страны и газеты, как неотъемлемой ее части. А еще в кулуарах Дома печати все чаще говорили о том, что скоро в Уфе начнут издавать молодежную газету на башкирском языке. Впервые ей сообщил об этом один из радетелей будущей газеты, к сожалению, рано ушедший из жизни талантливый журналист и писатель, поэт и драматург Виль Гумеров. Совершенно искренне этот светлый человек обещал начинающей журналистке принять на работу, как только газета откроется! Работать в новой газете для башкирской молодежи — для многих, в том числе и для нее, было сверхмечтой. Однако та мечта мечтой и осталась.

Жизнь двигалась вперед, из Москвы в Уфу возвращались выпускники факультета журналистики МГУ – будущие коллеги — Рамис Давлетбаев, Танзиля Ульмасбаева, Фарзана Акбулатова, Аниса Янбаева. Теперь уже сложно сказать, кто из них первым переступил порог телецентра, однако с помощью какой-то магической силы Гульдария тоже вскоре оказалась в радиостудии и записывала свой первый репортаж о работе врача из Бурзянского района. Так началась ее долгая и увлекательная радийно-телевизионная жизнь, о чем она нисколько не жалеет.

Гульдария Юсупова много лет возглавляет первичную организацию Союза журналистов в своем коллективе, которая является одной из крупных в профессиональном сообществе республики. В ней около 40 членов СЖ РБ и РФ, и список постоянно пополняется. Это очень известные в республике люди, получившие признание в своей профессии. Зрительская аудитория телеканала БСТ составляет сейчас более 40 миллионов человек, и задача творцов — сохранить и закрепить свои позиции в медиапространстве страны. В этой профессии остаются самые преданные специалисты, настоящие фанаты своего дела. Все-таки будущее телевидения, да и журналистики в целом, за профессионалами.

Ее надежный тыл – семья, в которой одни мужчины. К ее разъездам домашние уже давно привыкли. Супруг, Венер Рафаилович, очень дружит с сыновьями, может и поиграть с ребятами, и как с мужчинами поговорить. Так что как правильно держать топор и лопату, завести машину и затопить баню мальчики приучены с детства.

Свободное время Гульдария Юсупова посвящает семье, сыну — первокласснику Амиру, он учится в Гимназии №3 Уфы, крохотной внучке. Любит готовить, придумывать новые блюда и радовать своих домочадцев. О родителях тоже не забывают — две мамы, живущие в противоположных районах республики, всегда рады их приезду. В последнее время любовь к родным людям все чаще выражается в ее собственных стихах. В прошлом году стала лауреатом литературного конкурса журнала «Башкортостан кызы» «Материнское сердце» — ее стихотворение, посвященное маме, было удостоено первого места. Вообще, стихи она пишет с детства, и ее первые читатели — это члены семьи и друзья. Друзей не так много, они еще со школы, со студенческой скамьи — самые надежные и верные, готовые всегда прийти на помощь. Можно сказать, коллеги по перу и друзья по жизни в одном лице.

В профессии журналиста самое главное — не разочаровать зрителя и читателя, а для этого не нужно лукавить с ним ради красного словца. В любой профессии порядочность — прежде всего, считает Гульдария Юсупова.