В Башкирии синоптики сообщили о погоде в выходные Фото: автор
В Башкирии синоптики сообщили о погоде в выходные
В Башкирии синоптики сообщили о погоде в выходные Фото: автор
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Синоптики Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные.
14 и 15 января местами будет идти небольшой снег. Ветер южный, два-семь метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов, при прояснениях будет до -22, днем ожидается -6,-11.