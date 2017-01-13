Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.49 ↓

EUR 63.27 ↑

13 января Пятница

Уфа   °

В Башкирии синоптики сообщили о погоде в выходные

ОБЩЕСТВО

В Башкирии синоптики сообщили о погоде в выходные Фото: автор

В Башкирии синоптики сообщили о погоде в выходные Фото: автор

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные.

14 и 15 января местами будет идти небольшой снег. Ветер южный, два-семь метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов, при прояснениях будет до -22, днем ожидается -6,-11.

Теги: погода,Башгидромет
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть