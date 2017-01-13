В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пациентам поликлиники Фото: скриншот видео В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пациентам поликлиники Фото: скриншот видео

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пациентам поликлиники. Это решение принял руководитель республиканского СК по результатам доследственной проверки факта нарушения прав граждан в поликлинике №1 больницы №13 в Калининском районе города. Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Башкортостану Светлана Абрамова.

По версии следствия, в период с 2011 по 2017 годы неустановленные пока лица в помещении медучреждения не обеспечили работу лифтового оборудования. Лифт необходим для доставления пациентов, в том числе маломобильных групп населения, по этажам. Был нарушен ряд нормативно-правовых актов, вследствие чего 55-летней пациентке с переломом левой нижней конечности пришлось добираться на второй этаж для прохождения рентгенологического обследования ползком по лестничному маршу. Такие действия были связаны с риском для ее жизни и здоровья.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будут установлены все лица, ответственные за случившееся, назначены экспертные исследования из разных областей науки.