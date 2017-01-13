В Белорецке строится новый жилой микрорайон Фото: пресс-служба Главы РБ В Белорецке строится новый жилой микрорайон Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

13 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Белорецк ознакомился с ходом строительства нового микрорайона «Выселки-2», где планируется ввести 185 тыс кв метров жилья.

Общая площадь застройки составит 283 га. На этой территории разместятся 740 индивидуальных и 95 многоквартирных жилых домов, учреждения образования, здравоохранения, ряд социальных и спортивных объектов.

По словам главы района Владислава Миронова, строящийся микрорайон обеспечен всеми сетевыми коммуникациями: имеется энерго- и газоснабжение, завершается строительство магистрального водопровода.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что строительство инфраструктуры должно вестись параллельно с возведением жилья, чтобы будущие жители микрорайона не испытывали неудобств из-за отсутствия школы, поликлиники или детских площадок.

Что касается индивидуального строительства, то руководитель региона предложил разработать типовой проект домов хотя бы для «красной линии», чтобы микрорайон соответствовал единому архитектурному стилю и выглядел эстетично.

– А то вы раздаёте эти участки, люди начинают их застраивать кто во что горазд, поскольку нет единого проекта, в том числе по «красной линии», – сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкортостана осмотрел один из строящихся многоквартирных домов по улице Шаймуратова. Его строительство началось в сентябре 2015 года, а ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2017 года.

В трёхэтажном жилом доме площадью 1 635 кв. м предусмотрено 30 квартир, в том числе 15 однокомнатных, 9 двухкомнатных и 6 трёхкомнатных. 15 квартир приобретается администрацией района для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.