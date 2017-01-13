В Уфе впервые в России перевели на русский язык книгу о путешествии по Башкирии француза Поля Лаббе Фото: из книги «По главным дорогам России между Волгой и Уралом»







В Уфе впервые в России перевели на русский язык книгу о путешествии по Башкирии француза Поля Лаббе Фото: из книги «По главным дорогам России между Волгой и Уралом»

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В феврале 2017 года московским издательством «Паулсен» готовится к изданию книга «По главным дорогам России между Волгой и Уралом» (Париж, 1905) о пребывании в Башкирии в июне 1898 года французского путешественника Поля Лаббе. Редактор книги — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Кузеева Уфимского научного центра РАН Игорь Кучумов, перевод осуществляла Алсу Губайдуллина.

«К настоящему времени о Поле Лаббе мало кто помнит не только в России, но и во Франции. Хотя в те годы он, будучи членом Французского географического общества, являлся признанным исследователем Урала и Поволжья. Путешественник побывал в Сибири, Туркестане, Казахстане, на Сахалине, в Монголии и Маньчжурии. Благодаря ему география и этнография азиатской России стали хорошо известны в мире. Нашей стране посвящены пять его книг. Подробное описание своего путешествия по Башкирии в июне 1898 года было изложены в книге «По главным дорогам России между Волгой и Уралом, — рассказал Игорь Кучумов. — На его изложение я наткнулся при подготовке сборника статей французских этнографов о нашем регионе в Национальной библиотеке Франции. Нужно сказать, что конец XIX — начало XX веков является периодом русско-французского сближения. Тогда очень возрос интерес к стране, большое количество ученых приезжали, изучали русскую литературу, жизнь и быт местного населения».

Свое путешествие Поль Лаббе начал с Ярославля и Костромы, на пароходе плыл до Астрахани, оттуда на теплоходе поднялся вверх до Казани и далее передвигался сухопутно. Из Казани журналист прибыл в Уфу, побывал в Стерлитамаке и Стерлибашево, посетил Белебей, нынешние Альшеевский, Белорецкий и Ишимбайский районы. Больше всего его интересовало население, не тронутое цивилизацией. Местные власти подсказали, что для этих целей нужно ехать к горным лесным башкирам в Стерлитамакский уезд. «Башкирские деревни наиболее многочисленны… регион характеризуется обилием рек и лесов», — сообщал путешественник в своем отчете французскому ученому сообществу. Французский гость констатировал, что, не считая поездок в горы, путешествовать там относительно легко, если не обращать внимания на неудобство передвижения на телегах. Самые глухие места, по мнению Поля Лаббе, — территория нынешнего Ишимбайского района. Он пишет «мы были вынуждены проезжать через дремучие леса и прорубать себе дорогу». В населенных пунктах Белорецкого района ученый, наконец, смог окунуться в мир башкирской культуры, которую так хотел увидеть. «Горные башкиры всегда принимали меня тепло, я покупал им барана, его забивали, и вся деревня приходила на пирушку. Это были простые, доверчивые, гостеприимные люди, предлагавшие мне всё, что имели». Лаббе старался фиксировать всё интересное и на фото. Мужчины-башкиры всегда готовы были попозировать, «чего нельзя сказать про женщин, дрожавших перед камерой». Фотографии путешественника хранятся во французских архивах. В книгу вошли около десяти снимков, посвященных Башкирии.

Документальный репортаж Поля Лаббе написан в публицистической манере, с некоторой долей юмора. Так, из рассказов иноземца можно узнать, били ли башкиры своих жен. Французский гость прекрасно владел русским языком, учил местное население пользоваться одеколоном, щедро вознаграждал проводников и рассказчиков. Из-за его доброжелательного отношения к людям многие жители деревень предлагали остаться навсегда. Автор подробно описывает быт башкир, наблюдения по семейным обрядам, пишет о конокрадстве, о расхищении башкирских земель, о переселении сюда народов из центральной России. Путевые записки французского путешественника этнографически очень ценны, считают уфимские ученые. Так же подробно в книге описывается жизнь русскоязычного населения России, жителей Татарстана, Казахстана, Оренбуржья.

Книга «По главным дорогам России между Волгой и Уралом» выйдет тиражом в 800 экземпляров и будет представлена в книжных магазинах Москвы, а также Уфы.