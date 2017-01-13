Поисковики Башкирии передали около тонны подарков детям Луганской Народной Республики Фото: Поисковое движение России







Поисковики Башкирии передали около тонны подарков детям Луганской Народной Республики Фото: Поисковое движение России

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Поисковики Башкортостана привезли около тонны сладких подарков и игрушек детям непризнанной Луганской Народной Республики. Поездку совершили представители регионального отделения Поискового движения России Владимир Волков, Аркадий Дейс и Ильдус Мусалимов.

Это уже второй визит активистов. В этом году к сбору подарков для детей подключились общественные организации и рядовые жители Башкортостана, Челябинской области, Министерство культуры республики.

«Акцию поддержали многие другие неравнодушные граждане. Приятно осознавать, что трагедия братского народа не оставляет равнодушными граждан нашей страны», — сказал руководитель регионального отделения Поискового движения России в Башкортостане, член Общественной палаты республики Владимир Волков.

Помощь в организации поездки оказал общественный деятель ЛНР, писатель, журналист Флюр Карачурин. Благодаря его участию башкирские поисковики посетили места боев 112-й кавалерийской дивизии в окрестностях населенных пунктов Петровское, Штеровка, Чернухино, а также могилы генерала М.М. Шаймуратова и башкирских конников, погибших при освобождении луганской земли в 1943 году. В городской библиотеке Алчевска прошла встреча с общественниками Луганщины и депутатом Народного Совета ЛНР Владиславом Дубиной. В музее Военно-исторического общества «Память Донбасса» башкирские поисковики встретились со своими коллегами из Луганска.