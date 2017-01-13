На уфимских сельхозярмарках-2016 картофель оказался самым востребованным

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе подведены итоги сельскохозяйственных ярмарок за 2016 год. За год в башкирской столице проведено 237 таких ярмарок, включая тематические — «Всё для сада и огорода», «Ягодное лукошко» и «Медовый край».

Общая сумма привезенной на реализацию сельхозпродукции превысила 600 млн рублей.

В 2016 году уфимцам предложили на ярмарках 4507 тонн картофеля, 2688,7 тонны лука, моркови, капусты и свеклы, а также 347,7 тонны меда, 1262,7 тонны говядины, свинины, баранины, конины и 105,8 тонны мяса птицы.

В целом за год свою продукцию представили уфимцам фермеры и собственники частных подворий из 45 районов республики. Общей количество посетивших в Уфе ярмарки выходного дня-2016 превысило 450 тысяч человек.

Как сообщили в столичной администрации, мясные ярмарки вновь заработают по субботам уже в феврале.