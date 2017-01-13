В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотомФото: группа «БашДТП»
В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотом
В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотомФото: группа «БашДТП»
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотом. К счастью, животное не пострадало. Этим случаем поделился накануне в группе «БашДТП» «ВКонтакте» местный житель. Подписчики бурно начали обсуждать инцидент, советуя водителю взять кота к себе домой.
Мужчина так и поступил. «Осваивается», — ответил он в соцсети и выложил фотографию животного в домашних условиях.