В 2016 году безработными признаны более 49 тысяч жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков В 2016 году безработными признаны более 49 тысяч жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В прошлом году безработными признаны более 49,2 тысячи жителей Башкортостана. Сняты с регистрационного учета в службе занятости в связи с трудоустройством около 61,4 тысячи человек.

Как сообщили в Минтруде региона, к концу года в Башкортостане насчитывалось 23,6 тысячи официально зарегистрированных безработных и 32,3 тысячи вакантных мест.

Уровень регистрируемой безработицы равнялся 1,17 процента. Коэффициент напряженности, или соотношение численности незанятых к числу вакансий, составил к концу декабря 0,8.

Как сообщало агентство «Башинформ», численность экономически активного населения региона составляет 2 031,6 тысячи человек. Таковы данные выборочных обследований рабочей силы в среднем за сентябрь-ноябрь 2016 года.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, достигает в Башкортостане 113,2 тысячи человек.

Уровень общей безработицы по сравнению с ноябрем несколько снизился и составил к концу года 5,6 процента.