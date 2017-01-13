Башкирские железнодорожники отгрузили в 2016 году 27,9 млн тонн грузов Фото: Олег Яровиков Башкирские железнодорожники отгрузили в 2016 году 27,9 млн тонн грузов Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Годовая погрузка на полигоне Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, по оперативным данным, составила 27 млн 904 тысячи тонн, что на шесть тысяч тонн больше по сравнению с 2015 годом, сообщил пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги в Башкирском регионе Андрей Савельев.

Основной прирост по погрузке по сравнению с 2015 годом дали строительные грузы — 4 млн 183 тысячи тонн (+12,5 процента); химикаты и сода — 2 млн 609,5 тысячи тонн (+9,3); промышленное сырье — 1 млн 454 тысячи тонн (+2,6); минеральные удобрения — 794,8 тысячи тонн (+31,7); грузы в контейнерах — 635,5 тысячи тонн (+30,9); лом черного металла — 354 тысячи тонн (+5,3); флюсы — 280,5 тысячи тонн (+429); лесные грузы — 210,5 тысячи тонн (+55,5); продовольственные товары — 79,1 тысячи тонн (+50,2).

Всего на Куйбышевской железной дороге в 2016 году было погружено 66 млн 858,2 тысячи тонн различных грузов. При этом доля погрузки Башкирского региона составила более 40 процентов от общего объема погрузки дороги.