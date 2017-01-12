В Уфе стартует спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников аграрных вузов России Фото: Олег Яровиков В Уфе стартует спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников аграрных вузов России Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном аграрном университете с 23 по 28 января пройдёт VIII спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников аграрных вузов России.

Для участия в нем в Уфу съедутся спортивные команды аграрных вузов страны. Это те преподаватели и сотрудники, которые успешно совмещают научную, учебную деятельность и занятие спортом, являясь примером современного педагога вуза.

Состязания состоятся на спортивных объектах университета по восьми видам спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол, плавание, лыжные гонки, мини-футбол, стрельба, дартс, уточнили в вузе.

Цели спартакиады «Здоровье»: формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья преподавателей и сотрудников вузов Минсельхоза России, привлечение работников сферы образования к регулярным занятиям спортом, выявление лучших коллективов по организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.