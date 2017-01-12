Рустэм Хамитов посетил заповедник «Шульган-Таш» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

















Рустэм Хамитов посетил заповедник «Шульган-Таш» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район посетил Республиканский историко-археологический и ландшафтно-спелеологический музей-заповедник «Шульган-Таш» и обсудил вопросы его развития.

Рустэм Хамитов ознакомился с экспозициями музея археологии, посвящёнными древней фауне, исследователям Каповой пещеры, найденным в ней наскальным рисункам эпохи палеолита, а также эпосу «Урал-батыр».

В ходе осмотра директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимого культурного наследия при Министерстве культуры РБ Данир Гайнуллин представил руководителю региона проект музейного комплекса пещеры Шульган-Таш. Главной целью его создания является направление сюда основного потока туристов для уменьшения антропогенного воздействия на микроклимат и наскальную живопись, а также сохранение уникального археологического комплекса пещеры и окружающего её культурного и природного ландшафта в первозданном виде.

Это связано в том числе с возрастающим потоком туристов. Только в 2016 году заповедник «Шульган-Таш» посетили 42 тысячи человек. А с появлением музея и соответствующей инфраструктуры их число может возрасти до 100-150 тысяч человек.

Общая площадь комплекса составит 3,5 тысячи кв. м. Он будет включать в себя копию пещеры, факсимиле наскальных рисунков в натуральную величину, экспозицию, посвященную истории этого уникального археологического объекта с древности до наших дней, административно-научный и общественно-развлекательный блоки. По словам Данира Гайнуллина, создание в республике уникального музея пещерной живописи поднимет культурный престиж Башкортостана и России на международном уровне, позволит закрепить бренд одного из двух (наряду с западноевропейским) очагов возникновения первобытного искусства.

Директор Научно-производственного центра отметил, что этот проект реализуется в том числе по рекомендации международных экспертов для включения наскальной живописи пещеры Шульган-Таш в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также с этой целью в настоящее время ведётся очистка стен пещеры от граффити и монтаж новых лестниц.

С ходом проведения этих работ Рустэм Хамитов ознакомился лично во время посещения Каповой пещеры. Руководитель заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев сообщил, что самые старые вандальные надписи на стенах появились еще в начале XIX века. За два года совместно с приглашёнными из Европы реставраторами очищено 120 кв. м поверхности, осталось ещё около 30 кв. м. Параллельно с этим ведётся подготовка собственных специалистов по данному направлению, чей опыт планируется использовать при очистке от граффити других пещер республики.

Глава республики подчеркнул, что будущий музейный комплекс должен отвечать всем современным требованиям, а при его строительстве должны использоваться только экологичные, инновационные технологии.

Образцом такого экологичного и энергоэффективного здания является информационно-сервисный центр заповедника, предназначенный для проживания сотрудников, проведения природоохранных и экскурсионных мероприятий. Он был построен ООО «Зелёные дома» в рамках госзаказа Минприроды России.

По словам директора подрядной компании Альфреда Файзуллина, при его строительстве было использовано более 20 современных решений – энергосберегающие материалы, энергоэффективные инженерные системы, светодиодное освещение, «теплый плинтус» и др. «Зелёный дом» отличается комплексным применением солнечных коллекторов (энергия солнца), геотермального теплового насоса (тепло земли) и системы рекуперации воздуха. Это позволит зданию использовать в 10-12 раз меньше электроэнергии.

На приобретение комплектующих, доставку и монтаж двухэтажного здания информационно-сервисного центра затрачено 12,1 млн. руб. Его общая площадь – 183 кв. м. Монтаж здания занял девять месяцев и велся вручную, без применения подъёмных механизмов.