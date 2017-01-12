В Учалинском районе определили лучшее сельское поселение по новогоднему оформлению Фото: администрация Учалинского района











В Учалинском районе определили лучшее сельское поселение по новогоднему оформлению Фото: администрация Учалинского района

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Учалинском районе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий сельских поселений. Сельчане со всей серьезностью отнеслись к созданию праздничной атмосферы в населенных пунктах, удивив результатами своего творчества. К примеру, Тагир Ахметшин из деревни Тунгатарово соорудил перед своим домом елку из снега, смастерил изо льда стол с самоваром и фигуру петуха, сидящего на троне. Шакир Галин из деревни Галиахмерово слепил оленя, Деда Мороза, Снегурочку, символа года — петуха, украсил фасад дома гирляндами. Житель деревни Наурузово Рамиль Султанов украсил дом, ворота гирляндами, установил елку в палисаднике, которая также все праздничные дни сияла огнями. В селе Ахуново отличились врачебная амбулатория и детский сад №2 — их территории также украсили ледовые фигуры, в преддверии Нового года детсад встречал и провожал своих воспитанников настоящей зимней сказкой.

По итогам конкурса жюри определило победителей, которые в первый рабочий день после новогодних каникул в районной администрации получили заслуженные награды. Администрация сельского поселения Тунгатаровский сельсовет завоевала Гран-при и получила денежную премию в сумме 50 тысяч рублей. Первое место и денежная премия в размере 30 тысяч рублей присуждены администрации сельского поселения Амангильдинский сельсовет. Второго места и премии в 20 тысяч рублей удостоилась администрация сельского поселения Имангуловский сельсовет. Третье место и 10 тысяч рублей получила администрация сельского поселения Ахуновский сельсовет. За активное участие в конкурсе три сельских поселения — Ильчигуловский, Кунакбаевский, Наурузовский — получили поощрительные призы по 5 тысяч рублей. Призовые деньги поселения планируют направить на благоустройство своих территорий, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Учалинского района.

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