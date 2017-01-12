В Уфе арестовали подростка, едва не убившего сотрудниц магазина ножом Фото: Олег Яровиков В Уфе арестовали подростка, едва не убившего сотрудниц магазина ножом Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе арестовали подростка, едва не убившего сотрудниц магазина ножом. По ходатайству республиканского Следственного комитета 16-летнему уфимцу судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений». Об этом агентству «Башинформ» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, подросток, находясь в магазине торговой сети «Монетка», без причин несколько раз ударил ножом ранее ему незнакомую 23-летнюю менеджера, причинив тяжкий вред ее здоровью. Затем несколько ранений получила 59-летняя кассир. С ней он также не был знаком. Женщин увезли в больницу. Медики своевременно оказали потерпевшим помощь. Информация о нападении на работников и их госпитализации с ранениями поступила в полицию вечером 10 января. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого продолжается.