В Башкирии по требованию прокуроров за год привлекли к дисциплинарной ответственности 300 чиновников

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 12 января, прокурорские работники, в том числе и в Башкортостане, отмечают 295-ю годовщину со дня образования Российской прокуратуры.

В прошедшем году по поручению Генеральной прокуратуры РФ башкирские прокуроры проверяли ценообразование на продовольственные товары и медикаменты, качество топлива, пожарную безопасность в местах массового скопления людей, обеспеченность детей-инвалидов льготными лекарствами.

«В сфере жилищно-коммунального хозяйства предотвращены срывы подачи коммунальных услуг в отопительный период, осуществлен перерасчет завышенной квартплаты, выявлены нарушения при расходовании собранных с граждан платежей. К примеру, после прокурорской проверки руководитель управляющей компании ООО «УК Наш дом» в Нефтекамске осужден за растрату более 10 млн рублей. После прокурорского вмешательства он возместил причиненный ущерб», — сообщили в республиканской прокуратуре.

Прокуроры в республике оперативно реагировали на нарушения трудового и жилищного законодательства. Было выявлено более 300 хозяйствующих субъектов, допустивших невыплату заработной платы на сумму более 560 млн рублей. Многое было сделано для реализации прав ветеранов Великой Отечественной войны на получение жилья.

Прокуроры активно реагировали на нарушения прав детей – пресекали факты поборов в школах, добивались обеспечения их льготными лекарствами, организации перевозки к месту учебы. В центре особого внимания находилась защита прав детей-сирот. Более 700 лицам указанной категории в результате совместной работы органов прокуратуры, государственной власти и муниципалитетов предоставлены благоустроенные жилые помещения.

Всего по республике было выявлено свыше 18 тысяч нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности. Отклонены, как безосновательные, более 5,5 тысяч предложений контроллеров о проведении плановых проверок. Опротестовано более 4,5 тысяч незаконных правовых актов. После прокурорских проверок чиновники наказаны за волокиту при рассмотрении документов предпринимателей, установление не предусмотренных законодательством платежей, а в ряде случаев воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

В рамках противодействия коррупции органами прокуратуры выявлено более 3,7 тысяч нарушений закона, опротестовано свыше одной тысячи незаконных актов, по материалам прокурорских проверок возбуждено 47 уголовных дел.

За несоблюдение установленных законом запретов и ограничений, неисполнение обязанностей по требованию прокуратуры 300 государственных и муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, в связи с утратой доверия уволены шесть чиновников, отметили в ведомстве.