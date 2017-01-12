В Башкирии растет количество регистрационных записей по ипотеке - Росреестр Фото: Олег Яровиков В Башкирии растет количество регистрационных записей по ипотеке - Росреестр Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане отмечается рост количества регистрационных записей по ипотеке. В целом за 2016 год в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесено более 70,6 тысячи регистрационных записей по ипотеке. Это почти на 11 процентов больше, чем в 2015 году.

Количество зарегистрированных договоров в регионе, по сравнению с 2015 годом, также выросло.

«В прошлом году в Башкортостане зарегистрировано около 15 тысяч договоров, исполнение обязательств по которым обеспечено страхованием или банковской гарантией. Это на 13,4 процента больше, чем в 2015 году», — сообщил на пресс-конференции руководитель Управления Росреестра по РБ Игорь Шеляков.

По его мнению, положительная динамика должна сохраниться и в 2017 году.