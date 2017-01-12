В уфимском пригороде Нагаево достраивают школу Фото: администрация Уфы В уфимском пригороде Нагаево достраивают школу Фото: администрация Уфы

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В поселке Нагаево Октябрьского района Уфы достраивают школу на 825 мест, сообщили в муниципалитете. В данный момент здесь ведутся отделочные работы и проводятся инженерные сети. Здание должно быть готово к 1 сентября 2017 года. Кроме того, в активно застраивающемся пригороде появился второй корпус детсада, что позволило разгрузить первый корпус и снизить очередность.

«Для жителей Нагаево строительство нового учебного заведения — долгожданное событие. Действующая здесь единственная школа №147 построена сорок лет назад, в настоящее время в ней учатся более 500 детей», — рассказали в отделе по работе с отдаленными территориями.