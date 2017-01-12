Башкирские водители еще не поверили в новый закон - Ространснадзор Фото: Олег Яровиков Башкирские водители еще не поверили в новый закон - Ространснадзор Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане за полгода Ространснадзор наложил более тысячи штрафов за осуществление пассажирских перевозок без маршрутных карт. С 15 июля 2016 года в стране действует новый закон, регламентирующий эту деятельность: каждый водитель обязан иметь карту маршрута, которую выдает Управление транспорта и связи. Нововведение призвано освободить рынок от нелегальных перевозчиков. В случае нарушения водитель штрафуется на пять тысяч рублей, предприятие — до 300 тысяч рублей.

В первые полгода действия закона инспекторы Ространснадзора выявили более тысячи фактов отсутствия карт маршрутов. При этом уплачено лишь несколько штрафов, сообщил начальник республиканского управления ведомства Сергей Мережко.

«Закон новый, и участники рынка еще не верят в его действие. Как правило, юристы советуют реализовать схему затяжного разбирательства, обещая избавить клиентов от штрафа. Огромное количество оштрафованных обратилось в Федеральную службу, оспаривая наши действия. После получения отказа дело направляется в московские суды, которые перенаправят их в регионы. Ожидающие благоприятного исхода решения своего вопроса водители продолжают работать без лицензий, зачастую получая новые штрафы. В конце концов, им предстоит получить постановления судов, соответствующие новому закону, и понять, что работать без маршрутных карт действительно невозможно», — прокомментировал ситуацию главный дорожный инспектор республики.