Школьники Башкирии могут подробнее узнать о проведении ЕГЭ из телепередач Фото: Олег Яровиков Школьники Башкирии могут подробнее узнать о проведении ЕГЭ из телепередач Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьники Башкортостана могут подробнее узнать о проведении ЕГЭ из телепередач. «О ЕГЭ предметно» — совместный телепроект Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Общественного телевидения России.

В рамках 13 выпусков цикла, которые выйдут в эфир в январе-апреле 2017 года, специалисты Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений расскажут об организации ЕГЭ-2017, новых технологиях, изменениях в экзаменационных заданиях, дадут рекомендации, как лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ по различным предметам, а также ответят на вопросы телезрителей. Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 19.30. Первую программу можно увидеть сегодня, 12 января, с участием руководства Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора.

Записи вышедших в эфир выпусков рубрики «О ЕГЭ предметно» будут размещены на YouTube-канале Рособрнадзора, где с ними в любое удобное время смогут ознакомиться будущие участники экзаменов, уточняет пресс-служба ведомства.