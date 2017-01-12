Угроза потери работы не влияет на настроения россиян - ВЦИОМ Фото: Олег Яровиков Угроза потери работы не влияет на настроения россиян - ВЦИОМ Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян. К такому выводу пришли эксперты по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи представили исследования о том, каков уровень безработицы в окружении респондентов, сколько трудящихся получают только официальную зарплату.

После небольшого всплеска осенью, в декабре индекс безработицы вернулся к значениям конца лета — начала осени. Актуальность вопроса потери работы в конце 2016 года была ниже, чем в начале года. В ходе декабрьского опроса около четверти респондентов (23 процента) сообщили том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев.

Поведение индекса проблем с трудоустройством более стабильно: в течение года он колебался в узких пределах 46-50 пунктов. По данным опроса, 29 процентов ожидают, что в поисках новой работы им придется столкнуться с большими затруднениями, однако результат всё же будет положительным, и только 15 процентов не верят в возможность равноценного трудоустройства после увольнения.

В течение прошлого года доля трудящихся, получающих только официальный оклад, менялась в пределах от 71 до 77 процентов, а в ноябре-декабре она составляла 74 процента. В декабре о том, что их зарплата состоит только из «черного нала», сказали 10 процентов работников. Еще у 13 процентов заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты.

«Как объективные показатели безработицы, так и отражение этого явления общественным сознанием говорят о том, что угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян, — прокомментировал эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб. — На протяжении последних месяцев эти показатели улучшались. Вместе с тем не стоит забывать, что подобная ситуация складывалась и в конце 2015 года, однако уже в феврале-марте 2016 года она заметно ухудшилась».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми федеральных округах.