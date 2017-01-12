Ространснадзор по РБ подвел итоги состояния дорог в новогодние каникулы Фото: motor.kz Ространснадзор по РБ подвел итоги состояния дорог в новогодние каникулы Фото: motor.kz

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике сложные по погодным условиям новогодние каникулы прошли без перекрытия движения, сообщил начальник башкирского управления Ространснадзора Сергей Мережко. На несколько часов дорогу закрывали для проезда большегрузов на границах с республикой на трассе М5 «Урал» — возле Миасса Челябинской области и в Бавлинском районе Татарстана. Временное ограничение вводится, чтобы спецтехника расчистила заносы, пояснил главный автодорожный инспектор республики.

«Было непросто, но подрядчики справились, дороги были «проездными», — подытожил руководитель службы, обязанной следить за состоянием федеральных дорог. Самыми проблемными для дорожных служб традиционно являются три участка, где зимой постоянно возникают заносы: на М5 возле поселка Улу-Теляк Иглинского района, и два участка на М7 на границе с Татарстаном. По словам Мережко, идет обсуждение с Росавтодором, чтобы построить вблизи этих мест накопители — площадки, где водители могли бы переждать уборку дороги.

Справка. Подрядные организации Росавтодора, ответственные за уборку федеральных дорог, имеют на территории республики 12 пунктов, где базируются 210 единиц зимней спецтехники (все подключены к ГЛОНАСС) и хранятся 22,6 тысячи тонн песка и 24 тысячи тонн соли.

По территории Башкортостана проходит 784 км федеральных трасс: 327 км — М5 «Урал», 264 км — Р-240 «Уфа — Оренбург», 164 км — М7 «Волга». 28 км Западного обхода Уфы также являются федеральной дорогой.