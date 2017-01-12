Башкирия впервые вошла в группу сильных инноваторов в рейтинге регионов России

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В группу сильных инноваторов России впервые вошел Башкортостан. Первое место в рейтинге инновационных регионов заняла столица России, сообщает «РИА Новости». Второе место у Санкт-Петербурга, Татарстан стабильно занимает третье место, следует из рейтинга, подготовленного Ассоциацией инновационных регионов России. Рейтинг представлен в ходе Гайдаровского форума.

Для расчета основной версии рейтинга 2016 года брались статистические данные прошлого и 2015 годов, кроме индикаторов, связанных с валовым региональным продуктом (ВРП), поскольку они публикуются Росстатом с задержкой — приводятся за 2014 год. В рейтинг 2016 года входит 29 индикаторов, среди которых — численность исследователей региона по отношению к численности населения, число патентных заявок, удельный вес компаний, осуществляющих инновации, в общем числе организаций, коэффициент обновления основных фондов.

В новой версии рейтинга введены еще шесть индикаторов, характеризующих инновационную активность региона — например, объем привлеченных инвестиций из федерального бюджета в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП. Все 85 регионов были разделены на пять групп: сильные, средне-сильные, средние, средне-слабые и слабые инноваторы.