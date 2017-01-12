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12 января Четверг

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В Уфе следователи проверят поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе следователи проверят поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета Фото: Олег Яровиков

В Уфе следователи проверят поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе следователи проверят поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета. По указанию руководителя следственного управления по Республике Башкортостан Григория Житенёва в медучреждении организована доследственная проверка на предмет безопасности оказываемых услуг. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел 10 января в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже. При этом лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.

Минздрав РБ в ходе мониторинга публикаций в СМИ выявил факт нарушения прав пациента в поликлинике №1. Руководство министерства и лечебного учреждения в оперативном порядке разработали меры по обеспечению доступности медпомощи населению.

Прокуратура Калининского района организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение закона об охране здоровья граждан. Будет проверено, как руководство поликлиники исполняет обязанности по обеспечению доступа пациентов к получению медуслуг, а также как производится контроль исправности лифтового оборудования.

В региональном штабе ОНФ заявили, что Минздрав РБ игнорирует призыв активистов решить проблему с доступностью рентген-кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах республики. Проблема уже переросла уровень доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Теги: СКР по РБ,доследственная проверка
 
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