С 2018 года маркировка домашних и сельскохозяйственных животных станет обязательной Фото: открытый источник С 2018 года маркировка домашних и сельскохозяйственных животных станет обязательной Фото: открытый источник

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 2018 года маркировка домашних и сельскохозяйственных животных станет обязательной, сообщают «Известия». Правительство поручило Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину до 15 февраля разработать «дорожную карту» внедрения системы идентификации. Процесс намечено провести в два этапа. С 1 января 2018 года маркировке подлежат лошади, ослы, мулы, крупный рогатый скот, олени, верблюды, свиньи. С 2019-го — овцы и козы, собаки и кошки, домашняя птица, пушные звери и кролики, пчелы, рыба.

Животным будет присваиваться 15-значный номер, к которому в информсистеме привяжут всю информацию о животном. Средства маркировки: чип, бирка, ошейник, татуировка, тавро, кольцо. Животное следует маркировать в первые три месяца после рождения или ввоза в страну. Нужно ли вносить в систему животных, рожденных до введения закона, не уточняется.