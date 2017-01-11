В Уфе скоропостижно скончался известный поэт Рамиль Янбек

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе на 65-м году жизни скоропостижно скончался известный башкирский поэт-лирик, публицист, общественный деятель Рамиль Янбек. Прощание с покойным состоится в здании Союза писателей завтра, 12 января, в 12.00. Поэт будет похоронен на малой родине в Кугарчинском районе.

Рамиль Ахметович Янбеков родился в селе Даут-Каюпово Кугарчинского района в 1952 году. Член Союзов писателей и журналистов России, заслуженный работник культуры Башкортостана, лауреат премии имени Шагита Худайбердина и литературной премии имени Зайнаб Биишевой.

С 1974 года начал работать корреспондентом в газете «Башкортостан пионеры» (ныне «Йэншишмэ»). В 1975 году окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Был заведующим отдела, ответственным секретарем, главным редактором газеты «Башкортостан пионеры».

В 1992 году назначен заведующим редактора, а после главным редактором издательства «Китап». В 1993—1994 гг. являлся первым секретарём правления Союза писателей Республики Башкортостан. В августе 1994 года назначен директором издательства «Китап».

С января 1996 года работал заместителем главного редактора журнала «Ватандаш», а с ноября того же года — журнала «Тамаша». В 1998 году назначен заместителем главного редактора журнала «Агидель».

В 1990 году вышел первый стихотворный сборник Рамиля Янбека под названием «Долгая весна». В поэтические сборники «Билдәһеҙ һағыш» (1992; «Тоска»), «Тик һиңә табынам» (1994; «Преклоняюсь пред тобой») включены стихотворения поэта о любви. В сборниках «Бөркөт саңҡыуы» (2002; «Клёкот беркута») и «Аҡ ялан» (2007; «Светлая поляна») в основе произведений лежат философские размышления о судьбе Родины и народа, жизни и смерти.

Композиторами А.Гайсиным, С.Низаметдиновым, Р.Сагитовым и другими были написаны песни на стихи Рамиля Янбека.