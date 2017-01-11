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11 января Среда

Уфа   °

В Уфе разыскивается без вести пропавшая 14-летняя Валерия Меер

ОБЩЕСТВО

В Уфе разыскивается без вести пропавшая 14-летняя Валерия Меер Фото: УМВД России по Уфе

В Уфе разыскивается без вести пропавшая 14-летняя Валерия Меер Фото: УМВД России по Уфе

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе разыскивается без вести пропавшая 14-летняя Валерия Андреевна Меер. 14-летняя школьница ушла из дома 26 декабря 2016 года. До сих пор о её местоположении ничего неизвестно.

Приметы: крашеные в желтый цвет волосы, на вид 14-15 лет, рост 165 см. Была одета в пуховик оранжевого цвета, синие джинсы и черные сапоги.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении обратиться в УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8-965-935-00-87, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

Теги: розыск,подросток,МВД
 
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