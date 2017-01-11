В Уфе на перекрестке улиц Пушкина и К. Маркса установят ограждения для пешеходов

Фото:





Фото:

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на перекрестке улиц Пушкина — Карла Маркса установят ограждения для пешеходов. Тендер на проведение работ проводит администрация города, электронные торги назначены на 16 января. Начальная стоимость контракта — 328,6 тысячи рублей. Подрядчик должен закончить установку к 1 марта текущего года.

Пешеходные ограждения будут препятствовать выходу людей на перекресток в неположенном месте, а также попаданию машин на тротуар. На перекрестке в центре Уфы произошло несколько резонансных аварий. В октябре 2014 года 18-летний водитель «Мерседес-Бенц С180» проскочил перекресток на красный сигнал и врезался в «Тойоту Ленд Крузер». «Мерседес» отбросило на ограду Верховного суда, внедорожник — на крыльцо здания. Водитель и пассажир «Мерседеса» погибли. Еще двое пассажиров немецкой иномарки и водитель джипа получили тяжелые травмы. Через год здесь же столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Инфинити М37», последний занесло на крыльцо Верховного суда. В этой аварии пострадали маленькие пассажиры обеих иномарок — мальчики трех и девяти лет. В ноябре 2015 года на этом месте произошло столкновение автобуса «НефАЗ» и внедорожника «Рено Дастер». В апреле 2016 на перекрестке ВАЗ-2115 столкнулся с «Ауди Q7», а затем въехал в припаркованные «Опель Астра» и «Рено Логан».