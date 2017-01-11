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11 января Среда

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Минэкономразвития РФ утвердило требования к машиноместам как недвижимости

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минэкономразвития РФ утвердило требования к машиноместам как недвижимости Фото: neo-park.ru

Минэкономразвития РФ утвердило требования к машиноместам как недвижимости Фото: neo-park.ru

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минэкономразвития РФ утвердило требования к размерам машиномест на парковках, позволяющие считать их недвижимостью. Минимально допустимые размеры — 5,3 на 2,5, максимальные — 6,2 на 3,6 метра. Нормы рассчитаны на основании максимальных длины и ширины легковых автомобилей.

С 1 января 2017 года машиноместа считаются одним из видов недвижимого имущества. Парковочное место будет учитываться кадастром, на него можно зарегистрировать право собственности, при условии, что машиноместо соответствует утвержденным размерам. Это должны учитывать проектировщики на стадии планировки будущего объекта.

Нормативно-правовая база позволяет оформлять в собственность, продавать, дарить парковочные места без длительных процедур извещения собственников соседних «участков».

Теги: недвижимость,парковка,законопроекты
 
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