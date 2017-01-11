Актер и каскадер Роберт Елкибаев готовый фильм «Викинг» до сих пор не видел

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм «Викинг» стал в российском прокате рекордсменом по посещаемости и кассовым сборам. Кинопремьера за первую неделю проката, стартовавшего 29 декабря прошлого года, собрала 860 миллионов рублей. Российский актер и каскадер Роберт Елкибаев, снявшийся в исторической драме, готовый фильм до сих пор еще не видел. На новогодние праздники Роберт приехал на малую родину — в село Абзаново Зианчуринского района.

«Мы выступали в предпремьерном показе, а на следующий день я сразу улетел домой в деревню. Поэтому готовый фильм еще не видел, только собираюсь. Мне звонят из разных городов России родственники, друзья и поздравляют с премьерой. Некоторые звонят сразу после просмотра из кинотеатра. Все очень впечатлены, желают дальнейших успехов», — рассказал Роберт.

Елкибаев еще до начала съемок обучал основам фехтования и обращения с кинжалом актеров Данилу Козловского, Игоря Петренко, Владимира Епифанцева, Максима Суханова, Александру Бортич, а потом в кадре сражался с ними. Башкирский актер исполнил четыре роли.

Роберт Елкибаев родился в селе Абзаново Зианчуринского района. Окончил УГИИ имени З. Исмагилова по специальности «актер театра и кино», работал в Национальном молодежном театре и родном вузе. Сейчас живет в Москве, где после окончания аспирантуры РУТИ-ГИТИС остался работать на кафедре сценической пластики. Также Роберт преподает пластические дисциплины во ВГИКе.

Участвовал в постановке трюков и фехтовальных сцен в 40 картинах, в числе которых «Екатерина II», «Викинг», «Трюкач», «Обратная сторона луны-2», «Женщина Казановы», «Пасечник», «Притяжение», «Палач», «Меч-2». Член Ассоциации каскадеров России.