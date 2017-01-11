Башкирскому ученому, поэту и публицисту Рашиту Шакуру - 80 лет

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 80 лет Рашиту Шакурову — одному из самых видных деятелей башкирской культуры, который широко известен по псевдониму «Рашит Шакур».

Рашит Закирович Шакуров родился 11 января 1937 года в селе Новоабдрахманово Альшеевского района Башкирской АССР, ныне Стерлитамакского района Башкортостана.

Ничто не предвещало, что он станет крупным ученым и поэтом. После окончания семилетки Рашит Шакуров поступил в Октябрьский нефтяной техникум. Это и не удивительно, в те годы Башкирию называли «Вторым Баку», активно развивались нефтедобыча и нефтепереработка. Молодой человек успел поработать оператором в НГДУ «Альметьевскнефть», отслужил в рядах Советской Армии, трудился корреспондентом Комитета по радиовещанию и ТВ при Совете Министров Башкирской АССР. Затем Рашит Закирович поступил на филологический факультет Башгосуниверситета.

После окончания университета в 1965 году Рашит Шакур работал собственным корреспондентом, заведующим отделом литературы и искусства республиканской газеты «Совет Башкортостаны». Окончил аспирантуру в Институте языкознания Академии наук СССР в Москве под руководством известного тюрколога Николая Баскакова, защитил диссертацию на тему «Топонимия бассейна реки Демы», стал кандидатом филологических наук.

С 1972 года он являлся научным сотрудником Института истории, языка и литературы БФАН АН СССР (ныне УНЦ РАН), позже работал заведующим отделом редакции журнала «Агидель» и литературным консультантом правления Союза писателей республики, затем вновь вернулся в институт руководителем группы, трудился заведующим отделом. В 1998 году стал доктором филологических наук, преподавал в качестве профессора кафедры башкирского языка и методики его преподавания Башгоспедуниверситета.

Важным этапом в трудовой биографии Рашита Шакура стала работа заведующим отделом, затем директором и главным редактором научного издательства «Башкирская энциклопедия». Под его редакцией была издана Краткая энциклопедия «Башкортостан». Им обоснована концепция многотомной универсальной «Башкирской энциклопедии», которая ныне реализована на практике. С 1998 года он работал заместителем главного редактора журнала «Ватандаш».

Первый поэтический сборник Рашита Шакура под названием «Солнце в моем сердце» вышел в 1970 году и был тепло принят читателями. Затем были изданы новые книги «Горы мои, степи мои», «По дорогам времен», «Колыбель моя — седая степь». Наиболее полное представление о его поэтическом творчестве дает одна из последних его книг «Соколы летают высоко», где собрано самое важное, что написал поэт. В своих стихах, поэмах и песнях он выражает гордость за героическое прошлое народа, выявляет исторические корни и связи, перекидывает «мост» от великих деяний предков к делам современным. Воодушевленно ратует Рашит Шакур за продолжение и приумножение славных традиций, накопленных многими поколениями наших предшественников, и в своих публицистических очерках, исследованиях и статьях, собранных в таких книгах, как «Заповедь веков», «Знаменитые башкиры», «Страна поющих журавлей», «XX век и башкиры». С 1961 года он является членом Союза журналистов, с 1979 года — членом Союза писателей республики.

Рашит Шакур является одним из наиболее глубоких исследователей творческого пути и поэтического наследия башкирского поэта-проcветителя XIX века Мифтахетдина Акмуллы. Высокую оценку читателей и специалистов получила его монография «Звезда поэзии» посвященная жизненному пути, поэтике и идейно-эстетическим истокам творчества этого выдающегося прогрессивного поэта и мыслителя башкирского народа. Им издан сборник под названием «Знаменитые башкиры», повествующий о жизни и деятельности славных сынов башкирского народа, оставивших неизгладимый след в истории Башкортостана.

В круг научных интересов Рашита Закировича уже много лет входит и такая область науки, как топонимика. Его монография «По следам географических названий», вышедшая более 20 лет назад, сразу стала библиографической редкостью. При его непосредственном участии был создан топонимический словарь республики. Он является членом главной литературной редакции и одним из авторов 6-томной «Истории башкирской литературы» («Башkорт әҙәбиәте тарихы»), автором нескольких монографий по истории башкирской литературы, башкирского фольклора и топонимии Южного Урала, десятков научно-популярных книг и брошюр. Имеет более 400 опубликованных научных трудов.

Рашит Шакур вместе с поэтом Равилем Бикбаевым стал автором слов Гимна Республики Башкортостан. На его слова башкирскими композиторами написаны более 50 песен. Многие его стихи переведены на русский, украинский, казахский, болгарский, немецкий и другие языки.

По его сценариям сняты документальный фильм «Солнечная мелодия», посвященный творчеству композитора Хусаина Ахметова, короткометражный фильм Амира Абдразакова «Акмулла». Рашит Шакур стал главным научным консультантом четырехсерийного научно-популярного фильма «В поисках Акбузата», участвовал в создании игрового фильма «Атай» как переводчик сценария на башкирский язык.

Рашит Шакур активно участвует в общественной жизни республики, является членом ученых советов вузов, членом редколлегий многих научных журналов. В 1989-1991 годах он возглавлял Башкирский народный центр «Урал». Долгие годы является членом правления Союза писателей Башкортостана, председателем Комиссии по вопросам истории, языка и духовной культуры исполкома Всемирного курултая башкир. Активно работал членом Комиссии по административно-территориальному устройству при Президенте Республики Башкортостан, состоял членом комиссий по реализации Закона «О языках народов Республики Башкортостан» при Правительстве республики и администрации Уфы.

Рашит Закирович является заслуженным работником культуры Башкирской АССР, заслуженным деятелем науки Республики Башкортостан. В 2007 году его многолетняя плодотворная деятельность была удостоена ордена Салавата Юлаева. Он первый лауреат литературной премии имени Мифтахетдина Акмуллы, лауреат премий им. Р. Гарипова, З. Биишевой.

За книгу «Соколы летают высоко» в 2012 году ему была присвоена Государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Является отличником образования Республики Башкортостан, академиком Международной тюркской академии и Международной академии информатизации. В декабре 2011 года Рашиту Шакуру присуждена общественная премия Всемирного курултая башкир «За выдающийся вклад в развитие материальной и духовной культуры башкирского народа».

Нельзя не сказать и о том, что Рашит Шакур — очень интеллигентный и скромный человек. Обычно немногословный, он удивительно преображается, когда говорит об истории Башкортостана и его выдающихся деятелях, своих коллегах, актуальных проблемах науки. Он относится к тем деятелям, которые без суеты, спешки и саморекламы делают важное и нужное всему обществу дело.