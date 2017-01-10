Большинство предпринимателей Башкирии заняты в сфере торговли и ремонта автотранспорта Фото: Олег Яровиков Большинство предпринимателей Башкирии заняты в сфере торговли и ремонта автотранспорта Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане подведены предварительные итоги сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе наблюдения получены отчеты от 123,1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 427 средних предприятий, 46,4 тысячи малых предприятий и 76,3 тысячи индивидуальных предпринимателей. Процент охвата превысил 91,5 процента.

Как отметили в Башкортостанстате, большой проблемой при проведении сплошного наблюдения стало наличие организаций, полностью прекративших свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации, а также отсутствие точных адресов фактического осуществления деятельности предприятиями. В целом по республике примерно каждое третье юридическое лицо и каждый четвертый индивидуальный предприниматель представили «нулевые» отчеты.

Выяснилось, что более трети малых и средних предприятий работают в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

В сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг работают 21 процент, строительства — 14,5 процента, а также обрабатывающих производств и сельского хозяйства — 10,1 и 4,2 процента.

Индивидуальное предпринимательство получило наибольшее распространение также в сфере торговли.

Более половины индивидуальных предпринимателей занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 13,5 процента заняты операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг. 7,1 процента ИП работают в сельском хозяйстве, шесть процентов заняты в обрабатывающих производствах.

В сфере малого и среднего предпринимательства республики трудятся, по предварительным данным, более 415 тысяч человек или каждый четвертый из числа занятых в экономике. В том числе в малом бизнесе — 362 тысячи человек.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) оценивается в 1107 млрд рублей, в том числе малым бизнесом — 912 млрд.